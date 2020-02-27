Гент не дожал Рому: Безус создал гол, Клюйверт посрамил Пластуна, команда украинцев вылетела из ЛЕ от Фонсеки

Бельгийский Гент с двумя украинцами в составе расписал ничью с Ромой (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Первая половина противостояния завершилась минимальной победой команды Паулу Фонсеки. Гент сегодня на своем поле должен был сотворить сенсацию, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Роман Яремчук до сих пор травмирован, а Игорь Пластун и Роман Безус традиционно вышли в стартовом составе бельгийцев.

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На старте встречи пошла игра на встречных курсах. Гент применял высокий прессинг и ни в чем не уступал Роме, а главную роль в составе хозяев играл Безус. За первую четверть поединка Роман нанес 4 удара. Более-менее приличным, правда, был только один из них – когда украинец завершил контратаку дальним выстрелом по центру ворот.

Безус выглядел одним из самых активных на поле – 3 ключевых передачи. Во время прессинга поднимался на одну линию с форвардами, отрабатывал назад, получил желтую за попытку сорвать острую контратаку фолом на Мхитаряне. Гент действовал с позиции силы, а Роман постоянно предлагал себя партнерам, опускался на свою половину, помогая с продвижением мяча.

На 25-й минуте Безус сместился на правый фланг и вырезал идеальную подачу в центр штрафной площади на Дэвида. Канадец мастерски в касание переправил мяч в сетку – бельгийцы сенсационно повели в счете. Стоит отметить, что активное участие в результативной атаке вертикальным пасом принял Пластун.

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К сожалению, Рома очень быстро сравняла счет: Мхитарян идеально разрезал на Клюйверта, а тот сместился с левого края и переиграл голкипера. В этом эпизоде ​​Пластун уже недоработал – именно из-за его спины в свободную зону легко залетел юный голландец.

Игорь привычно для себя был полезным при контроле мяча, обеспечивая хороший первый пас, и на втором этаже (60% выигранных верховых дуэлей, удар по чужим воротам после углового). Однако в обороне кандидат в сборную Украины не менее привычно проваливался: терял позицию, катастрофически проигрывал в скорости.

После перерыва Гент продолжал больше создавать – Рома почти не доходила до ворот бельгийцев. Несколько хороших моментов имел Дэвид, трижды мог забивать Оджиджа. В общем хозяева наиграли минимум на два гола, но проблемы с реализацией преодолеть не удалось. 23:9 по ударам, 2.32xG на 0.83xG по качеству созданных моментов. А в итоге – ничья и вылет из Лиги Европы.

Оба украинца заблаговременно ушли с поля. Безуса заменили за полчаса до финального свистка. Такое решение наставника Гента выглядело довольно странным. Роман непосредственно перед этим успел разогнать контратаку и заработать на себе желтую карточку для Спинаццолы. Когда он уходил с поля, то был лучшим в составе Гента по оценкам статистических порталов с баллом 7.3. Пластун в конце встречи уступил место форварду, который также не спас "буйволов".