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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Гент не дожал Рому: Безус создал гол, Клюйверт посрамил Пластуна, команда украинцев вылетела из ЛЕ от Фонсеки

22:15 17 Читати українською
Гент не дожал Рому: Безус создал гол, Клюйверт посрамил Пластуна, команда украинцев вылетела из ЛЕ от Фонсеки
Гент – Рома: результат и обзор матча Лиги Европы

Бельгийский Гент с двумя украинцами в составе расписал ничью с Ромой (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

25’ Джонатан Дэвид
 
Джастин Клюйверт 29’
25’ Джонатан Дэвид
29’ Джастин Клюйверт

Первая половина противостояния завершилась минимальной победой команды Паулу Фонсеки. Гент сегодня на своем поле должен был сотворить сенсацию, чтобы выйти в следующий раунд Лиги Европы. Роман Яремчук до сих пор травмирован, а Игорь Пластун и Роман Безус традиционно вышли в стартовом составе бельгийцев.

Рома минимально одолела Гент в 1/16 ЛЕ: продолжение кризиса римлян, активные Пластун и Безус, Генту не хватает Яремчука

На старте встречи пошла игра на встречных курсах. Гент применял высокий прессинг и ни в чем не уступал Роме, а главную роль в составе хозяев играл Безус. За первую четверть поединка Роман нанес 4 удара. Более-менее приличным, правда, был только один из них – когда украинец завершил контратаку дальним выстрелом по центру ворот.

Безус выглядел одним из самых активных на поле – 3 ключевых передачи. Во время прессинга поднимался на одну линию с форвардами, отрабатывал назад, получил желтую за попытку сорвать острую контратаку фолом на Мхитаряне. Гент действовал с позиции силы, а Роман постоянно предлагал себя партнерам, опускался на свою половину, помогая с продвижением мяча.

На 25-й минуте Безус сместился на правый фланг и вырезал идеальную подачу в центр штрафной площади на Дэвида. Канадец мастерски в касание переправил мяч в сетку – бельгийцы сенсационно повели в счете. Стоит отметить, что активное участие в результативной атаке вертикальным пасом принял Пластун.

Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы

К сожалению, Рома очень быстро сравняла счет: Мхитарян идеально разрезал на Клюйверта, а тот сместился с левого края и переиграл голкипера. В этом эпизоде ​​Пластун уже недоработал – именно из-за его спины в свободную зону легко залетел юный голландец.

Игорь привычно для себя был полезным при контроле мяча, обеспечивая хороший первый пас, и на втором этаже (60% выигранных верховых дуэлей, удар по чужим воротам после углового). Однако в обороне кандидат в сборную Украины не менее привычно проваливался: терял позицию, катастрофически проигрывал в скорости.

После перерыва Гент продолжал больше создавать – Рома почти не доходила до ворот бельгийцев. Несколько хороших моментов имел Дэвид, трижды мог забивать Оджиджа. В общем хозяева наиграли минимум на два гола, но проблемы с реализацией преодолеть не удалось. 23:9 по ударам, 2.32xG на 0.83xG по качеству созданных моментов. А в итоге – ничья и вылет из Лиги Европы.

Оба украинца заблаговременно ушли с поля. Безуса заменили за полчаса до финального свистка. Такое решение наставника Гента выглядело довольно странным. Роман непосредственно перед этим успел разогнать контратаку и заработать на себе желтую карточку для Спинаццолы. Когда он уходил с поля, то был лучшим в составе Гента по оценкам статистических порталов с баллом 7.3. Пластун в конце встречи уступил место форварду, который также не спас "буйволов".

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