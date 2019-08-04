Гент разгромил Эйпен: Яремчук и Пластун отличились голами, Безус – дублем

Гент уверенно победил Эйпен со счетом 6:1 во втором туре чемпионата Бельгии.

Чемпионат Бельгии, 2 тур

Гент – Эйпен – 6:1

Голы: Пластун, 2, Нгаду-Нгаджи, 8, Безус, 33, 90 Яремчук, 41, Дэвид, 90+2 – Блондель, 63

Состоялся поединок второго тура чемпионата Бельгии, в котором Гент принимал Эйпен. В стартовом составе хозяев на поле вышли сразу трое украинцев Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.

Пластун забил дебютный гол за Гент

Уже на второй минуте матча Пластун головой замкнул подачу патнера с фланга, таким образом забив свой дебютный гол за Гент. Уже через 6 минут счет был 2:0 в пользу команды украинцев.

На тридцать третьей минуте Роман Безус также отметился голом. Украинский хавбек забил в похожем стиле с Пластуном – головой после подачи с фланга. А на сорок первой минуте свой мяч забил и Роман Яремчук. Нападающий отличился голом с пенальти.

Яремчук и Безус отличились голами за Гент

Во втором тайме Эйпен все же забил гол престижа. А на последней минуте основного времени Роман Безус оформил дубль, замкнув прострел с фланга. Еще через 2 минуты Гент забил последний гол в матче.

В итоге – победа хозяев со счетом 6:1. После двух туров Гент имеет в активе 4 зачетных пункта.

Второй гол Безуса: