Форвард Фенербахче Мбвана Саматта может присоединиться к Генту в летнее трансферное окно.

Гент в поисках потенциальной замены Роману Яремчуку обратил внимание на бывшего партнера Руслана Малиновского в Генке – Мбвану Саматту, сообщает voetbal24.be со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

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Отмечается, что "буйволы" попытаются сделать все возможное, чтобы приобрести нападающего Фенербахче. Единственным препятствием трансферу может стать высокая зарплата Саматты. Конкуренцию в борьбе за игрока составят Генк, Андерлехт и Брюгге. К слову, Саматта не слишком удачно провел прошлый сезон в составе Фенербахче, проведя 30 матчей и отметившись 6 голами.

Напомним, Гент хочет выручить за трансфер Яремчука 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Вест Хэма, Вольфсбурга и Милана.

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