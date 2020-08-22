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Гент продолжил ужасную серию на старте чемпионата – экс-форвард Динамо опустил на дно Яремчука, Безуса и Пластуна

22 августа 23:48 - Читати українською
Гент продолжил ужасную серию на старте чемпионата – экс-форвард Динамо опустил на дно Яремчука, Безуса и Пластуна
Дьемерси Мбокани / Eleven Sports

Гент минимально уступил Антверпена в рамках 3-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 3-й тур

Антверпен – Гент – 1:0

Гол: Мбокани, 17

Антверпен продолжил ужасную серию Гента в новом сезоне чемпионата Бельгии. Единственный гол в матче забил бывший форвард Динамо Мбокани, замкнув передачу с правого фланга. После этого Гент активно пытался отыграться и нанес почти втрое больше ударов по воротам (15 против 6), однако это так и не удалось.

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Отметим, что все украинцы Гента – Яремчук, Безус и Пластун – вышли в стартовом составе, но только последний сыграл полный матч.

Таким образом, Антверпен набрал 4 пункта и поднялся на восьмое место, а Гент с нулем в графе очков оказался на самом дне турнирной таблицы.

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