Гент предложил за Безуса 1 млн евро – хавбек хочет присоединиться к Пластуну и Яремчуку

Полузащитник Сент-Трюйден Роман Безус вскоре может сменить команду.

Бельгийский Гент серьезно заинтересован в приглашении украинского полузащитника Романа Безуса и уже сделал Сент-Трюйдену предложение приобрести игрока за 1 млн евро, сообщает Het Nieuwsblad.

"Леганес Лунина находится в поисках вратаря, а трансфер Кравца – очень показательный", – агент

Отмечается, что нынешний клуб Безуса, который уже сообщил руководству о желании уйти, хотел бы сохранить игрока. Однако окончательное решение будет принимать владелец Сент-Трюйдена.

В текущем сезоне в активе экс-игрока Ворсклы, Динамо и Днепра 4 гола и 3 ассиста. К слову, ранее сам игрок сообщил, что им интересуются 2 клуба из Англии.

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Стоит отметить, что в составе Гента уже выступают два игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Игорь Пластун.