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Гент предложил за Безуса 1 млн евро – хавбек хочет присоединиться к Пластуну и Яремчуку

22 января 14:23 200 Читати українською
Гент предложил за Безуса 1 млн евро – хавбек хочет присоединиться к Пластуну и Яремчуку
Роман Безус / фото из соцсетей

Полузащитник Сент-Трюйден Роман Безус вскоре может сменить команду.

Бельгийский Гент серьезно заинтересован в приглашении украинского полузащитника Романа Безуса и уже сделал Сент-Трюйдену предложение приобрести игрока за 1 млн евро, сообщает Het Nieuwsblad.

"Леганес Лунина находится в поисках вратаря, а трансфер Кравца – очень показательный", – агент

Отмечается, что нынешний клуб Безуса, который уже сообщил руководству о желании уйти, хотел бы сохранить игрока. Однако окончательное решение будет принимать владелец Сент-Трюйдена.

В текущем сезоне в активе экс-игрока Ворсклы, Динамо и Днепра 4 гола и 3 ассиста. К слову, ранее сам игрок сообщил, что им интересуются 2 клуба из Англии.

Малиновский вместе с партнерами по Генку входит в топ-5 атакующих трио Европы – впереди только гранды

Стоит отметить, что в составе Гента уже выступают два игрока сборной Украины – Роман Яремчук и Игорь Пластун.

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Трансферы Роман Безус Роман Безус Гент Гент Бельгия Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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