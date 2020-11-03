Перед матчем 3-го тура Лиги Европы официальный сайт Гента сообщил о новых инфицированных.

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В частности, коронавирус обнаружили у наставника "буйволов" Вима Де Декера и тренера голкиперов Фрэнки Вандендрише. Кроме этого, положительные результаты тестов получили защитник Мишель Нгаду-Нгаджи и кипер Дави Роф. Однако есть и хорошая новость – отрицательный тест сдал Игорь Пластун.

Заметим, матч с Црвеной Звездой в ЛЕ состоится 5 ноября в 22:00. В двух стартовых турах Гент не набирал очков.

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