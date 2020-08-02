Гент подписал конкурента для Яремчука – новичок был одним из лучших бомбардиров второй Бундеслиги

Гент подписал еще одного игрока в рамках летней трансферной кампании.

Новичком "буйволов" стал 24-летний форвард Тим Кляйндинст, информирует официальный сайт клуба.

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Предыдущей командой нападающего был Хайденхайм, который остановился в шаге от выхода в первую Бундеслигу. Кляйндист отметился 14 голами и 4 ассистами во втором дивизионе Германии, что позволило ему занять шестую строчку в гонке бомбардиров. Новичок Гента выступает на позиции центрфорварда, то есть является прямым конкурентом Романа Яремчука.

К слову, несколько недель назад вице-чемпионы Бельгии подписали еще одного игрока Хайденхайма – хавбека Никласа Дорша.

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