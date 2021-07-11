Похоже, наставник Гента Хейн Ванхазебрук не обращает внимания на слухи о трансферах своих подопечных.

"У нас сейчас недостаточно игроков. Ждем подписания форварда. И ждем возвращения Безуса и Яремчука, но они вернутся только за несколько дней до старта еврокубкового сезона", – цитирует Ванхазебрук Voetbalkrant.

Яремчук согласился на трансфер в Бенфику, – СМИ

В сети ходят слухи о возможном переходе Романа Яремчука в Бенфику. Напомним, оба украинских легионера Гента защищали цвета сборной Украины на Евро-2020, поэтому получили дополнительный отпуск.

В прошлом розыгрыше бельгийского первенства Яремчук провел 34 матча, в которых забил 20 мячей.

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