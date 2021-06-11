Контракт с Бруно, основная позиция которого – центрфорвард, рассчитан до 2024 года, а Хюльсагер подписал соглашение с "буйволами" до 2025 года, информирует официальный сайт Гента.

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Интересно, что приход игроков может ухудшить шансы Безуса и Яремчука на попадание в стартовый состав – новички Гента выступают именно на позициях украинцев. Интересно, что украинский форвард уже долгое время стремится покинуть бельгийский клуб ради топ-чемпионата.

Отметим, что последним клубом Хюльсагера стал Остенде, за который провел 39 матчей в прошлом сезоне, записав в свой актив 7 голов и 12 ассистов. Бруно же сыграл 35 матчей за Зульте Варегем в сезоне 2020/21, в котором настрелял 20 голов и 5 ассистов.

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