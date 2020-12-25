Гент не собирается продавать Яремчука конкурентам – СМИ назвало цену украинца
Гент поставил жесткое условие по продаже Романа Яремчука зимой.
"Буйволы" не отпустят украинца к своему прямому конкуренту – Брюгге, сообщает Voetbalbelgie.
"Яремчук – нападающий уровня АПЛ, но речь не о Манчестер Юнайтед": экс-тренер Гента – о перспективах украинца в Англии
Гент хочет получить за Яремчука минимум 10 млн евро. Брюгге был готов столько заплатить в январе, но руководство вице-чемпионов Бельгии пошло на принцип. Гент будет ждать достойных предложений из-за рубежа, а сам Яремчук также надеется сменить клубную прописку.
Напомним, ранее Романа связывали с такими клубами, как Галатасарай, Рома и лиссабонский Спортинг. В текущем сезоне украинец провел 21 матч, отметился 11 голами и 4 ассистами.
Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой