"Буйволы" не отпустят украинца к своему прямому конкуренту – Брюгге, сообщает Voetbalbelgie.

"Яремчук – нападающий уровня АПЛ, но речь не о Манчестер Юнайтед": экс-тренер Гента – о перспективах украинца в Англии

Гент хочет получить за Яремчука минимум 10 млн евро. Брюгге был готов столько заплатить в январе, но руководство вице-чемпионов Бельгии пошло на принцип. Гент будет ждать достойных предложений из-за рубежа, а сам Яремчук также надеется сменить клубную прописку.

Напомним, ранее Романа связывали с такими клубами, как Галатасарай, Рома и лиссабонский Спортинг. В текущем сезоне украинец провел 21 матч, отметился 11 голами и 4 ассистами.

Наші за кордоном: Маліновський стає лідером Аталанти, черговий гол Яремчука, у Реброва новий герой