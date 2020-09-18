"Это будут два очень важных поединка для клуба. И именно благодаря нашей великолепной игре в прошлом сезоне команда сейчас в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.

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Я знаю Динамо достаточно хорошо, потому что я часто видел их игры в прошлом сезоне. Я также знаю Миккеля Дуэлунда, с которым я работал в Митъюлланде. Поверьте мне: у Гента действительно нет шансов против этого Динамо. Но они должны побороться.

Футболисты приобрели большой опыт в прошлом сезоне. Им действительно стоит воспользоваться этой уникальной возможностью", – цитирует Йесса Торупа Voetbal Primeur.

Напомним, Динамо встретится с Гентом на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне победили АЗ в 3-м квалификационном раунде (2:0), а бельгийцы сумели преодолеть Рапид (2:1).

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