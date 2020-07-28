Гент намерен хорошо заработать на продаже Яремчука – известны планы клуба на украинца

"Я сегодня разговаривал с Романом Яремчуком, и ему в клубе четко сказали, что его трансфер возможен только после чемпионата Европы.

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Они планируют, что он ярко сыграет за Украину и можно будет выгодно продать", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Роман хорошо проявляет себя в последние годы в Бельгии, чем вызвал интерес среди европейских клубов. В нынешнем сезоне бельгийского чемпионата Яремчук провел 18 матчей, в которых отметился 10-ю голами и ассистом.

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