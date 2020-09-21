Сегодня, 21 сентября, самолет с футболистами Динамо приземлился в аэропорту города Остенде, информирует официальный сайт киевлян. Уже оттуда динамовцы автобусом отправились в Гент.

Гент – Динамо: киевляне объявили заявку на матч Лиги чемпионов без двух легионеров, но с дебютантами

После трансфера в Гент игроки заселились, поужинали и получили время на отдых. А уже во вторник, 22 сентября, команду ожидает продолжения подготовки к игре. Вечером состоятся предматчевые регламентные мероприятия – пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировки команды на стадионе Геламко Арена.

Напомним, поединок Лиги чемпионов Гент – Динамо состоится 23 сентября, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на 29 сентября.

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