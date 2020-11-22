Бельгийский Гент минимально переиграл Шарлеруа в чемпионате Бельгии. Отчет о матче читайте на "Футбол24".

Лига Жупиле, 13-й тур

Шарлеруа – Гент – 0:1

Гол: Букари, 45

Матч против Шарлеруа со старта начинал только один украинец Гента – Роман Безус. Яремчук, скорее всего, отсутствовал из-за коронавируса. Однако это не помешало "буйволам" отличиться еще до перерыва. Букари на 45 минуте воспользовался серьезной ошибкой защитников и вывел Гент вперед.

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Вторая 45-минутка запомнилась застоем в исполнении обеих команд – мало моментов и плохая реализация. Таким образом, финальный свисток зафиксировал минимальную, но достаточно неожиданную победу Гента со счетом 1:0. "Буйволы" поднялись на 10 строчку турнирной таблицы, Шарлеруа остался на третьем месте.

К слову, Романа Безуса главный тренер Вим Де Декер снял с игры на 84 минуте. Результативными действиями украинец не отметился.

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