Гент Безуса неожиданно одолел Шарлеруа благодаря дикому фейлу соперника
Бельгийский Гент минимально переиграл Шарлеруа в чемпионате Бельгии. Отчет о матче читайте на "Футбол24".
Лига Жупиле, 13-й тур
Шарлеруа – Гент – 0:1
Гол: Букари, 45
Матч против Шарлеруа со старта начинал только один украинец Гента – Роман Безус. Яремчук, скорее всего, отсутствовал из-за коронавируса. Однако это не помешало "буйволам" отличиться еще до перерыва. Букари на 45 минуте воспользовался серьезной ошибкой защитников и вывел Гент вперед.
"Не знаем, как это отразится на футболистах": Де Декер описал состояние Яремчука после возвращения из сборной Украины
Вторая 45-минутка запомнилась застоем в исполнении обеих команд – мало моментов и плохая реализация. Таким образом, финальный свисток зафиксировал минимальную, но достаточно неожиданную победу Гента со счетом 1:0. "Буйволы" поднялись на 10 строчку турнирной таблицы, Шарлеруа остался на третьем месте.
К слову, Романа Безуса главный тренер Вим Де Декер снял с игры на 84 минуте. Результативными действиями украинец не отметился.
Яремчук красивым голом спас Гент от поражения Андерлехту – форвард продолжил результативную серию