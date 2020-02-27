Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы

Лига Европы — 22:15 17
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Гент не дожал Рому: Безус создал гол, Клюйверт посрамил Пластуна, команда украинцев вылетела из ЛЕ от Фонсеки
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Динамо исключило Кадара из заявки на УПЛ – игрок откровенно намекнул на уход из клубаУкраина — 18:32 528
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Зинченко на пороге решающего периода – конкурент и неудачный сезон Манчестер Сити могут помочь украинцуАнглия — 14:40 823
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Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українцяСергій Тищенко — 14:00 12872
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Кубок Украины: УАФ сообщила даты и время проведения матчей 1/4 финалаКубок Украины — 10:45 638