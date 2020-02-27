Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы

Бельгийский клуб открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против Рома.

На 25-й минуте встречи украинский хавбек хозяев Роман Безус вырезал классный пас с правого флан во вратарскую площадку соперника, где Джонатан Дэвид в одно касание отправил мяч в сетку.

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Напомним, в первом матче 1/16 финала ЛЕ между этими соперниками минимальную победу одержала Рома (1:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Безус пров 19 матчей, в которых отметился 7-ю голами и ассистом.

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