toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы

20:36 225 Читати українською
Гент – Рома: Безус отличился классным ассистом в матче Лиги Европы
Роман Безус / Фото ФК Гент

Бельгийский клуб открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против Рома.

25’ Джонатан Дэвид
 
Джастин Клюйверт 29’
25’ Джонатан Дэвид
29’ Джастин Клюйверт

На 25-й минуте встречи украинский хавбек хозяев Роман Безус вырезал классный пас с правого флан во вратарскую площадку соперника, где Джонатан Дэвид в одно касание отправил мяч в сетку.

Безус и Пластун пытаются выбить Фонсеку и Мхитаряна из Лиги Европы – онлайн-трансляция

Напомним, в первом матче 1/16 финала ЛЕ между этими соперниками минимальную победу одержала Рома (1:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Безус пров 19 матчей, в которых отметился 7-ю голами и ассистом.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
Реал – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча
00:55
2345
Теги
Лига Европы Гент - Рома Роман Безус Роман Безус Видеоновости Украинцы за рубежом Гент Гент
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
32
мин
СК Днепр-1
19:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук