Руководство "быков" не готово расставаться со своим лидером меньше чем за 25 млн евро.

Как известно, итальянский Милан уже этим летом намерен усилить свою атакующую линию украинским форвардом Гента Романом Яремчуком.

Яремчук попал в сферу интересов Милана, – итальянские СМИ

По сообщению СМИ, "россонери" планируют арендовать нашего легионера на один год за 3 млн евро, а в соглашение между клубами внести пункт об обязательном выкупе футболиста за 15 млн евро.

Технический директор "быков" Мишель Луважи уже отреагировал на такой расклад, заявив буквально следующее: "Это смешно! Мы в таком не участвуем", – сообщает Voetbal24 со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

Напомним, Гент хочет выручить за трансфер своего футболиста 25-30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Яремчуком интересуется Вест Хэм и Вольфсбург.

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