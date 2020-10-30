Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук точно не запишет матч против Хоффенхайма себе в актив.

Нападающий получил низкие оценки сразу от двух авторитетных порталов. SofaScore оценил выступление украинца на 6,1 балла (столько же у партнера по атаке Букари), а Whoscored – лишь 5,7 из 10 возможных.

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Отметим, что Яремчук провел на поле 69 минут, за которые не реализовал пенальти, 1 раз пробил в створ ворот (с пенальти), дважды пошел в обводку (1 попытка удачная), совершил 23 касания к мячу, отдал 14 передач с точностью 79%, а также имел 8 потерь мяча и 5 офсайдов.

Напомним, Хоффенхайм разгромил Гент (4:1) и возглавил группу L с 6 пунктами, а бельгийцы стали аутсайдером квартета.

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