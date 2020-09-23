"По именам украинская команда превосходит своего конкурента. Однако по уровню игры на данный момент Гент и Динамо – соперники примерно одного уровня, поэтому и шансы у них фактически равны.

Гент – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Отсутствие Попова, Бурды, Тымчика? Когда Динамо столкнется с хорошей атакой соперника, тогда это станет проблемой. Хотя, конечно, этих ребят будет не хватать. Но я бы сказал, что больше всего будет заметно отсутствие Тимчика, который в первых матчах сезона застолбил за собой место правого защитника. Будем надеяться, что Кендзера или Караваев без проблем заменят своего одноклубника.

Против сильных соперников Динамо пока только так и может действовать, как против АЗ или Шахтера, иногда огрызаясь, а иногда – нет. Результата киевляне достигали, но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным. Предполагаю, что встреча завершится вничью – 1:1. Это будет неплохим результатом для Динамо перед домашним поединком", – резюмировал Призетко в комментарии Команда№1.

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