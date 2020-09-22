"Динамо – сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей.

Гент – Динамо: капитан бельгийцев не поможет команде в обоих матчах против киевлян

Однако я вижу возможности, которые есть у Гента для достижения успеха. Вы заметили, что подход несколько отличается. Речь идет о двух играх, но, возможно, нас ждет нечто прекрасное. Однако зрителей нам точно не будет хватать. К сожалению, футбол совсем другой без них. Каждый хочет пойти на стадион на такие поединки.

Все знают, какая награда, поэтому мы должны уверенно двигаться. Я думаю, что наши шансы достаточно высоки, при всем уважении к киевскому Динамо", – сказал Вим Де Декер на пресс-конференции.

Напомним, уже завтра, 23 сентября, Динамо на выезде сыграет первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Гента. Начало встречи в 22:00.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною