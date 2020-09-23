Гент и Динамо утвердили экипировку, в которой выйдут на очный поединок квалификации Лиги чемпионов.

Цвета форм были определены на утреннем совещании с участием представителей обоих клубов, информирует официальный сайт киевлян.

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Полевые игроки Динамо наденут домашний белый комплект, а голкипер будет в черном. Гент получил футболки синего цвета для полевых и красного для вратаря.

Напомним, Динамо бьется с Гентом за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На стадии плей-офф соперники сыграют два матча – киевляне стартуют на выезде. Игра начнется сегодня (23 сентября) в 22:00. В предыдущем раунде команда Мирчи Луческу прошла АЗ.

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