Гент – Динамо: киевляне объявили заявку на матч Лиги чемпионов без двух легионеров, но с дебютантами
Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые будут в командной заявке на матч Лиги чемпионов против Гента.
Отметим отсутствие в заявке киевлян Франа Соля и Миккеля Дуэлунда. Однако есть и приятные новости для болельщиков киевлян: наконец сможет сыграть Артем Шабанов. Кроме этого, в составе команды оказались дебютанты Лиги чемпионов Роман Вантух и Константин Вивчаренко.
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Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Вивчаренко.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Караваев, Буяльский, Вантух.
Нападающие: Родригес, Супряга.
Напомним, поединок Лиги чемпионов Гент – Динамо состоится 23 сентября, начало игры в 22:00. Ответный матч запланирован на 29 сентября.
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