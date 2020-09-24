Аналитический ресурс InStat определил самого полезного игрока поединка ЛЧ между бельгийской и украинской командами.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена признан лучшим игроком матча против Гента (2:1), сообщает издание Zbirna.com.

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Рейтинг эффективности уругвайца составил 333 балла – самая высокая оценка среди всех участников матча. 28-летний футболист отыграл весь поединок и 79-й минуте забил решающий гол, вырвав победу для своей команды. Этот точный выстрел стал для хавбека также дебютным в еврокубках в текущем сезоне.

Де Пена выполнил 68 ТТД с браком 24%, выиграл 9 из 12 единоборств, отдал 2 острые передачи, нанес 3 удара по воротам. К слову, в топ-3 самых эффективных игроков матча попали также Сергей Сидорчук (332 балла) и Виталий Миколенко (324 балла).

Напомним, Динамо в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сумело вырвать победу у Гента (2:1), а уругваец забил второй, решающий, гол. Уже 29 сентября киевляне будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.

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