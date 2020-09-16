Команда Романа Яремчука может понести потери перед поединком с Динамо в плей-офф Лиги чемпионов.

Георгий Чакветадзе рискует пропустить противостояние с Динамо. Хавбек получил повреждение в матче против Рапида, сообщает Voetbal Krant.

Гент – Рапид – 2:1 – видеообзор матча, в котором гол Яремчука вывел бельгийцев на Динамо

Чакветадзе пришлось заменить в конце матча. К слову, Георгий долгое время был вне игры из-за травмы колена. Сейчас точный характер мини-повреждения неизвестен. "У него много атакующих качеств, поэтому я надеюсь, что все будет не так плохо. Он нам все равно будет нужен", – прокомментировал эту ситуацию новый тренер Гента Вим Де Декер.

Напомним, Динамо встретится с Гентом на стадии плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне победили АЗ в 3-м квалификационном раунде (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко, а бельгийцы сумели преодолеть Рапид (2:1) – решающий мяч забил Яремчук.

Гент в нервном поединке одолел венский Рапид – Яремчук и Ко вышли на Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов