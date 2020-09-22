Главный тренер Гента Вим Де Декер обнародовал список игроков, которые примут участие в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер включил в заявку 20 игроков "буйволов". Вне списка оказался Георгий Чакветадзе, который травмировался в предварительном матче Лиги Жупиле.

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Лоран Депуатр и Свен Кумс, чье участие было под вопросом, попали в заявку. Там нашлось место и украинцам Роману Яремчуку, Роману Безусу и Игорю Пластуну.

Напомним, первую игру киевляне проведут на выезде – встреча в Бельгии состоится уже завтра, 23 сентября, в 22:00. Ответный матч пройдет на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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