Накануне появилась информация, что глава УАФ получил повестку от Генеральной Прокуратуры Украины для появления на следственные действия. Однако все посерьезнее.

Частный пляж, позолоченная мебель и гардероб для 100 пар обуви – появилось видео обыска в доме Павелко

Как сообщает FootballHub , Павелко 22 ноября 2022 года в 11 часов должен явиться в Генпрокуратуру для уведомления о подозрении в уголовном производстве, зарегистрированном еще в июне 2018-го года. Идентичную повестку получил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Напомним, ранее в помещении Павелко были проведены обыски, а его подчиненным – Записоцкому и директору по финансам Евгении Сагайдак – суд уже избрал меры пресечения .