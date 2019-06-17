Геннадий Пасич признан лучшим игроком Олимпика сезона 2018/19

Олимпик наградил высшей индивидуальной наградой клуба Геннадия Пасич.

"Олимпийцы" опубликовали результаты голосования на своем официальном сайте.

Результат заседания исполкома УАФ насчет Олимпика будет известен 18 июня

По итогам голосования за лучшего игрока сезона 2018/2019 победил полузащитник дончан Геннадий Пасич.

Голосование проходило в течение двух недель среди болельщиков, тренерского штаба и руководства клуба. Геннадий в ожесточенной борьбе обогнал сенегальского нападающего Олимпика Матара Дийе. Замкнул тройку лидеров капитан команды Дмитрий Гришко.

Геннадий Пасич в сезоне 2018/19 провел в составе Олимпика 22 матча, в которых отметился 4 голами.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений