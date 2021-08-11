"Команда расстроена. Мы хотели пробиться в Лигу чемпионов, но встретили лучшую команду на пути, которая показала свой класс.

Шахтер – Генк – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы были не так далеко от успеха, все решили детали. Мы создавали моменты, я имел возможности забить. Первый гол многое решил. Если бы мы открыли счет, были бы шансы на успех. Да, график тяжелый, нам тяжело физически, но мы профессиональные футболисты, мы должны работать на максимум", – сказал Торстведт после матча.

"Горняки" по сумме двух матчей разбили Гент со счетом 4:2. Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер встретится с французским Монако.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов