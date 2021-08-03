Генк – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Генк в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 Генк – Шахтер начался в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на ТК "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Генк – Шахтер: анонс матча квалификации Лиги чемпионов
Стартовые составы
Генк: Вандервордт – Муньос, Садик, Лукуми, Артеага – Хейнен, Грошовски – Бонгонда, Трезор, Ито – Онуачу
Запасные: Шамбаре, Лейсен, Маккензи, Дессерс, Тома, Гесенс, Эйтинг, Ойл, Пэйнтсил, Немет, Торстведт, Куэста
Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Витао, Матвиенко – Майкон, Маркос Антонио – Тете, Педринью, Соломон – Траоре
Запасные: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко
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