Донецкий Шахтер стартует в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов в гостях против бельгийского Генка. Где смотреть матч Генк – Шахтер, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Генк – Шахтер на "Футбол 24", стартует во вторник, 3 августа, в 21:00. Итальянский специалист Роберто Де Дзерби дебютирует с "горняками" в еврокубках. Шахтер начинает борьбу за групповой этап Лиги чемпионов с 3-го раунда квалификации.

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Генк – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Генк – Шахтер онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки.

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 20:55. Перед этим в эфир выйдет программа "Студия LIVE" (начало – в 20:15), которая подведет итоги игры сразу после финального свистка.

Шахтер впервые сыграет против Генка. Последний раз "горняки" встречались с представителями чемпионата Бельгии в 2016 году. В группе Лиги Европы Шахтер дважды обыгрывал Гент – 5:0 дома и 5:3 на выезде.

В целом же, дончане провели 12 матчей с бельгийскими клубами на официальном уровне, с положительным балансом: 6 побед, 4 ничьи, 2 поражения.

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