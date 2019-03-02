Генк с Малиновским потерял очередные очки в матче с Шарлеруа, Кортрейк без Бацулы вырвал победу у Серкль Брюгге

Состоялись матчи 28 тура чемпионата Бельгии с участием украинских футболистов.

В первом поединке Шарлеруа принимала Генк. В стартовом составе гостей на поле вышел Руслан Малиновский и провел на поле все 90 минут. Генк вышел вперед в середине первого тайма, но во второй половине встречи потерял преимущество. Матч закончился со счетом 1:1.

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В другом поединке Кортрейк принимал Серкль Брюгге. Украинский защитник Андрей Бацула остался на скамейке запасных хозяев. Кортрейк проигрывал с 10-й минуты матча, но голы Авенатти на 80-й и на 89-й минутах принесли команде украинца победу.

Генк с Малиновским снова потерял очки и не смог увеличить отрыв от конкурента в борьбе за чемпионство

После 28 тура Генк остается на верхушке турнирнуи таблицы и опережает Брюгге на 9 очков, Кортрейк Бацулы – 8-й.