Генк не смог избежать кадровых потерь перед началом нового сезона.

Вице-чемпионы Бельгии на своем официальном сайте объявили о продаже защитника Ере Уронена французскому Бресту.

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Сумма трансфера составила один миллион евро. Уронен выступал за Генк в течение 5 лет – 169 матчей, 6 голов и 14 ассистов. Концовку прошлого сезона испортила травма, но уже в матче нынешнего Суперкубка финн вышел на замену и поразил ворота Брюгге.

Добавим, что Генк является соперником Шахтера в третьем раунде квалификации ЛЧ. Поединки состоятся 3 и 10 августа.

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