Генк на замену Малиновскому подписал сына легенды Реала и Барселоны

Румынский полузащитник Янис Хаджи продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Генк на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Виторула Янисом Хаджи. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

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По неофициальной информации, бельгийцы заплатят за сына легендарного Георге Хаджи около 10 млн евро. 30 процентов от этой суммы получит Фиорентина, которой хавбек принадлежал ранее.

В прошлом сезоне Хаджи сыграл 39 поединков, в которых забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Заметим, что румынский хавбек потенциально может заменить в составе Генка Руслана Малиновского. Украинец находится в шаге от переезда в итальянскую Серию А.

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