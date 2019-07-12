toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Генк на замену Малиновскому подписал сына легенды Реала и Барселоны

19:01 133 Читати українською
Генк на замену Малиновскому подписал сына легенды Реала и Барселоны
Янис Хаджи / фото из соцсетей

Румынский полузащитник Янис Хаджи продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Генк на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Виторула Янисом Хаджи. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Аталанта снова вернулась к варианту с Малиновским – о трансфере могут объявить на следующей неделе

По неофициальной информации, бельгийцы заплатят за сына легендарного Георге Хаджи около 10 млн евро. 30 процентов от этой суммы получит Фиорентина, которой хавбек принадлежал ранее.

В прошлом сезоне Хаджи сыграл 39 поединков, в которых забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Заметим, что румынский хавбек потенциально может заменить в составе Генка Руслана Малиновского. Украинец находится в шаге от переезда в итальянскую Серию А.

Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

blog_ava
Месси с семьей отдыхает на Карибах – жена форварда опубликовала солнечные фото
11:18
650
Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Янис Хаджи Янис Хаджи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
22
час
:
5
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук