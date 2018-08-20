Генк Малиновского разгромил Шарлеруа, Пластун и Яремчук помогли Генту победить Эйпен

Состоялись очередные матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.

Антверпен принимал Брюгге. Хозяева открыли счет первыми, но не смогли удержать преимущество. Украинский полузащитник Антверпена Егор Назарина провел матч на скамейке запасных.

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Украинская звезда Генка Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на матч против Шарлеруа. Руслан не смог отличиться результативными действиями и был заменен во втором тайме. Однако это не спасло Шарлеруа от трех пропущенных голов. Гости смогли отличиться лишь голом престижа.

Последним матчем сегодняшнего дня стал поединок между Эйпеном и Гентом. Борьба была ровная и на двоих команды забили 5 мячей. Генту удалось вырвать победу на последних минутах благодаря реализованному пенальти. Украинцы Роман Яремчук и Игорь Пластун провели в составе Гента весь поединок.

Чемпионат Бельгии, 4 тур

Антверпен – Брюгге – 1:1

Голы: Харун, 84 – Вормер, 66

Генк – Шарлеруа – 3:1

Голы: Уронен, 45+1, Самата, 71 (пен), 90+5 (пен) – Бенавенте, 27

Эйпен – Гент – 2:3

Голы: Тойокава, 5, Гарсия, 84 – Оджиджа-Офо, 7, Ростед, 9, Верстрайте, 90+1 (пен)

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