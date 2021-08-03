"В принципе мы играли очень хорошо. Я очень счастлив, что сумел сегодня забить гол и помочь команде. Несмотря на то, что первый тайм давался нам не так просто, мы создавали свои моменты, просто не смогли их реализовать.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме реализацию удалось подтянуть, благодаря внесенным коррективам в перерыве. Все замены были проведены очень правильно. Мистер знает, что нужно улучшить в игре, в чем добавить", – поделился Тете в эфире телеканалу Футбол.

Отметим, что Шахтер сумел переломить ход встречи с Генк и вырвал победу 2:1 после проигранного первого тайма. Тете сравнял счет, реализовав пенальти на 63 минуте.

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