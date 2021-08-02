"Что касается моего дебюта в этом турнире, то я всегда немного волнуюсь, но я также уверен в себе и в команде. Мы будем играть с сильным соперником, но мы верим в победу и выход в следующий раунд.

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Мы посмотрели все матчи Генка нынешнего сезона. Начиная с Суперкубка Бельгии против Брюгге, а затем и остальные поединки. У них очень сильная команда, очень сильные игроки. Однако, как и любая команда, Генк имеет свои плюсы и минусы.

Завтра будут играть сильнейшие игроки, которые лучше готовы к этой встрече. Что касается лимита легионеров в УПЛ, то я никогда на этом не акцентирую внимание. Конечно, четыре украинца должны играть. Если мы посмотрим последние матчи Шахтера, то и Степаненко, и Матвиенко, и Корниенко играли очень хорошо. Если заслуживают играть все украинцы, то будут играть все украинцы. Дело не лимитных ограничениях.

В украинской лиге много команд играют закрыто и на контратаках, поэтому мы готовы к такому сценарию. Однако я считаю, что Генк будет действовать более открыто. Учитывая на наше стремление всегда владеть мячом, то наибольший риск – это контратаки после потери мяча. Мы, конечно, готовы к таким ситуациям. Уверен, что завтра все будет хорошо.

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Одно дело играть в чемпионате и совсем другое – в Лиге чемпионов. Их игроки уже несколько сезонов играют вместе, поэтому с точки зрения уверенности для Генка ничего не меняется.

При переходе из обороны в атаку важно правильно реагировать на прессинг соперника. Для меня очень важно, что у этого Шахтера есть менталитет. Игроки умеют и знают, как нужно играть. Это наша визитка. Игроки, надевая футболку Шахтера, точно знают, что и как нужно делать", – сказал Де Дзерби.

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