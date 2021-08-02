"Конечно, мы пересмотрели несколько матчей соперника и прекрасно знаем, как играет Генк. Это очень скоростная команда, с очень быстрыми игроками атаки. Мы должны быть очень внимательными в любой момент игры. Если потеряем внимание, то можем получить несколько контратак на собственные ворота. Нам этого не нужно. Также надо будет уделить внимание игре с мячом. Если его потеряем, то соперник будет проводить очень быстрые атаки.

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Требования Де Дзерби ко мне? Не я буду характеризовать тренеров. Есть совершенно разные тренеры со своим видением и стилем. Понятно, что у Де Дзерби есть свои требования ко всем. Есть большие изменения по сравнению с прошлым сезоном под руководством Луиша Каштру. Нам не нужно это обсуждать. Надо просто понимать и выполнять все требования тренера", – заявил Майкон на пресс-конференции.

К слову, поединок Генк – Шахтер состоится 3 августа, начало в 21:00. Ответный матч в Киеве запланирован на 10 августа.

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