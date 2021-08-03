"Вся команда отлично мотивирована и настроена. Лига чемпионов – турнир, в котором Шахтер любит выступать. Сегодня нас ждет достойный соперник и сложная игра. Но в любом случае наша цель – пройти в групповой этап. Мы сконцентрированы и для выполнения задания постараемся выложиться на все сто процентов.

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Имею большое счастье вновь выйти на поле и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Конечно, я еще не достиг максимума возможностей, ведь процесс восстановления продолжается. Но счастлив, что могу появляться на замену и помогать команде. Уверен, когда и в дальнейшем поэтапно прогрессировать и работать, то вскоре выйду на оптимальный уровень.

Генк? Это крепкая команда с отличными игроками в линии атаки и мощным прессингом. Мы должны быть максимально сконцентрированными весь матч, думать и действовать очень быстро, чтобы добиться максимального результата.

Наша команда также достаточно прочная, не раз проявляла себя в Европе, демонстрировала, что у нас отличные футболисты. Благодаря стилю игры, новому тренеру, уверен, мы сможем достигать достойных результатов. Главная цель – идти дальше, пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Делать все для этого", – приводит слова Исмаили официальный сайт Шахтера.

К слову, первый матч между Генком и Шахтером в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 3 августа, начало в 21:00.

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