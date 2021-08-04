"Меня переполняют эмоции, но я не концентрируюсь на них. Впереди матчи, в которых мы должны побеждать.

Генк – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Степаненко не попал в стартовый состав, я хотел больше скорости, но доволен тем, как он и Патрик вышли на замену. Все вместе играть в стартовом составе не могут. У нас еще есть Тете и Антонио. Я чувствовал, что именно эти футболисты лучше подходят под этот матч.

Мы хорошо играли в первом тайме, хотя не создали много моментов и пропустили необязательный гол. Иногда спешили перевести мяч вперед на наших нападающих.

Если хотим пройти дальше, то должны играть мощно все 90 минут. Нужно улучшать организацию игры, но в целом – я доволен тем, как мы провели матч", – сказал Де Дзерби в эфире ТК Футбол.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится в Киеве 10 августа, начало в 20:30.

Шахтер одержал волевую победу над Генк в первом матче квалификации Лиги чемпионов – замены Де Дзерби спасли игру