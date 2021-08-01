Бельгийский Генк рассчитывает на поддержку родных трибун в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Бело-голубые" завершили продажу пропусков на матч, сообщает официальный сайт клуба.

Генк – Шахтер: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Генк реализовал все билеты на поединок в условиях пандемии. Стадион Люминус Арена разрешено заполнить на треть мест. В матчах под эгидой УЕФА вместимость стадиона составляет 21 500 зрителей. Руководство Генка решило продать 7 тысяч билетов номиналом 20 и 25 евро.

Напомним, что матч Генк – Шахтер состоится во вторник, 3 августа. Начало поединка в 21:00.

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