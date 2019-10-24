Генк – Ливерпуль: фанаты гостей изобразили на баннере Ориджи с большим пенисом – клуб не оценил шутку

Болельщики Ливерпуля отличаются своеобразным чувством юмора, что и подтвердилось в матче против Генка.

Перед поединком 3-го тура группового этапа ЛЧ Генк – Ливерпуль (1:4) на секторе болельщиков гостей появился баннер пикантного содержания.

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Фанаты мерсисайдцев изобразили на холсте нападающего клуба Ориджи с большим пенисом и кубком Лиги чемпионов. Представители "красных" сразу засуетились, чтобы баннер забрали из сектора, ведь, по их мнению, плакат имел оскорбительный характер.

"Ливерпуль осуждает оскорбительный баннер, который был вывешен перед началом игры против Генка на секторе наших болельщиков. Сейчас мы работаем с властью и представителями Генка для того, чтобы идентифицировать виновных", – цитирует заявление клуба BBC.

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