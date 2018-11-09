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Генк – Бешикташ – 1:1 – видео голов и обзор матча

8 ноября 23:40 9 Читати українською
Генк – Бешикташ – 1:1 – видео голов и обзор матча
Генк и Бешикташ сыграли вничью / фото: УЕФА

В поединке 4 тура группового турнира Лиги Европы 2018/19 Генк расписал ничью с Бешикташем. Смотрите видео голов и обзор матча.

Генк Руслана Малиновского спасся от поражения в домашнем поединке против Бешикташа и сохранил хорошие шансы на выход из группы. Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут.

Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью

После 4 туров Генк набрал 7 очков, у Сарпсборга и Мальме по 5, у Бешикташа 4 пункта.

Лига Европы, 4 тур. Группа I

Генк – Бешикташ – 1:1

Голи: Берге, 87 – Куарежма, 16

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы4 турCristal Арена (Генк)

Генк - Бешикташ: Четверг 08 ноября 2018

Генк
Матч окончен
1 : 1
Бешикташ
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