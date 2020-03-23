Генинсон спрогнозировал, как вынужденная пауза в футболе повлияет на зарплаты игроков УПЛ

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон спрогнозировал, как приостановление чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса может повлиять на игроков.

"Каждый владелец клуба содержит его. Пока у владельцев клубов есть за душой деньги, они содержат этот клуб. После этого наступает момент, когда нужно договариваться. Если футбольный клуб – одна семья, они идут на какие-то компенсации.

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Скорее всего, некоторые клубы не получат зарплаты за те месяцы, в которые они не играют. Если мы хотим продолжить чемпионат, то каждый должен пойти на уступки: как руководство, так и футболисты. Не получится так, что это одностороннее движение. Чемпионат не проводится, а людям нужны хлеб и зрелище. Но это во всей жизни, не только в футболе", – сказал Генинсон в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, руководство УПЛ надеется возобновить чемпионат 15 мая, чтобы успеть доиграть турнир до рекомендуемой УЕФА даты – 30 июня. При этом руководство лиги не исключает, что чемпионат придется остановить окончательно.

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