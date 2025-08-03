"Это было совместное решение. Я сделал ту часть работы, за которую отвечал, и выполнил все поставленные задачи. Мы так договорились на берегу еще в прошлом феврале, у меня был объем работы, я его сделал. А расстались мы 31.07, я выдал пост, у ребят игра была, они решили сделать после игры. Все по красоте.

Колос официально объявил об уходе Генинсона

Очень хороший проект Колос. Дальше будут только расти", - приводит слова Генинсона UA-Футбол.

Напомним, Владимир Генинсон работал в Колосе с февраля 2024 года. До этого функционер занимал должность вице-президента одесского Черноморца. Также Генинсон был президентом украинской Премьер-Лиги и исполнительным директором Федерации футбола Украины.

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