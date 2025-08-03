Генинсон прокомментировал свой уход из Колоса: "Я выполнил все поставленные задачи"
Украинский менеджер Владимир Генинсон рассказал, почему покинул пост вице-президента Колоса.
"Это было совместное решение. Я сделал ту часть работы, за которую отвечал, и выполнил все поставленные задачи. Мы так договорились на берегу еще в прошлом феврале, у меня был объем работы, я его сделал. А расстались мы 31.07, я выдал пост, у ребят игра была, они решили сделать после игры. Все по красоте.
Колос официально объявил об уходе Генинсона
Очень хороший проект Колос. Дальше будут только расти", - приводит слова Генинсона UA-Футбол.
Напомним, Владимир Генинсон работал в Колосе с февраля 2024 года. До этого функционер занимал должность вице-президента одесского Черноморца. Также Генинсон был президентом украинской Премьер-Лиги и исполнительным директором Федерации футбола Украины.
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