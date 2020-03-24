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Генинсон объявил кандидатов на пост президента УПЛ – "альтернатива" поражает

18:46 185 Читати українською
Генинсон объявил кандидатов на пост президента УПЛ – "альтернатива" поражает
Володимир Генінсон / Фото з відкритих джерел

Экс-президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал, кто претендует на пост главы Премьер-лиги.

"На данный момент обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко. Этот человек возглавила несколько лет назад львовскую федерацию футбола.

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Мы видим те высоты, которых эта федерация добилась – от наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов. Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне со всеми. Я о других кандидатах не слышал. Будут ли другие заявки – не знаю.

Хотел бы я снова принять вызов УПЛ? Нет, это уже перевернутая страница для меня", – сказал Генинсон в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, сегодня украинскую Премьер-лигу возглавляет Томас Гримм, который не планирует идти на второй срок. Выборы нового главы УПЛ планируют провести после карантина.

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УПЛ Владимир Генинсон
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