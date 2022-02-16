Обычно в контексте парижского клуба говорят о звездной линии нападения – Месси, Мбаппе и Неймаре. Верратти не получает должного внимания из-за позиции на поле, а также из-за частых травм. С момента переезда в Париж летом 2012 года итальянец получил более трех десятков разных повреждений.

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Неймар решил немного восстановить справедливость после победы над Реалом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Я знал, что Верратти – отличный игрок, но не понимал, что он настолько прекрасен. Гений! Он один из лучших полузащитников из всех, с кем я играл, наравне с Хави и Иньестой", – заявил бразилец.

К слову, почти за 10 лет в столице Франции Марко Верратти суммарно сыграл за ПСЖ 367 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 59 результативных передач.

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