Гениальный удар в девятку с 35 метров – сын легенды Шахтера оформил один из лучших голов сезона
Яруд в матче Второй лиги с Реалом Фарма порадовал любителей красивого футбола.
Хозяева отгрузили сопернику 6 голов, а Кирилл Матвеев забил один из самых красивых мячей сезона в Украине.
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Хавбек Яруда получил передачу вблизи центра поля и решился на удар с 35 метров. Мяч на большой скорости полетел в девятку, а голкипер Реала Фарма только сопровождал его взглядом. Для Матвеева это был первый гол в сезоне. Он является сыном легендарного бомбардира Шахтера 90-00-х Олега Матвеева.
Добавим, что гости завершали мяч с полевым игроком в воротах и успели пропустить еще дважды.
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