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Гениальный "сухой лист" Вествуда и роскошный выстрел в "девятку" Выдры в видеообзоре матча Саутгемптон – Бернли –1:2

19:30 42 Читати українською
Гениальный "сухой лист" Вествуда и роскошный выстрел в "девятку" Выдры в видеообзоре матча Саутгемптон – Бернли –1:2
Саутгемптон – Бернли – 1:2 – видео голов и обзор матча

Саутгемптон не смог сдержать Бернли в 26 туре АПЛ. Смотрите видео голов и основные моменты матча.

18’ Денни Ингз
 
Эшли Вествуд 2’
Матей Выдра 60’
2’ Эшли Вествуд
18’ Денни Ингз
60’ Матей Выдра

Гости шокировали Саутгемптон уже в дебюте встречи. Эшли Вествуд решил пробить по воротам прямым ударом с углового, а соперники явно были не готовы к таким хитростям. Игрок на ближней штанге зря положился на голкипера, который выбил мяч уже из-за линии ворот. Саутгемптону хватило 16 минут, чтобы отыграться – постарался лучший бомбардир команды Дэнни Ингз.

Бернли одержал победу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, суббота

Второй тайм проходил при равной игре, одна больше повезло Бернли. Помогла вынужденная замена Вуда на Выдру. Именно чех эффектным ударом в "девятку" принес команде Шона Дайча гостевую победу.

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