Турция уступила Хорватии (0:2) в рамках квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Евро-2024. Квалификация, 2 тур

Турция – Хорватия – 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

Турки после победы над Арменией, которую тренирует Александр Петраков, рассчитывали укрепить свое лидерство, ведь играли с хорватами в родных стенах. Однако у гостей были свои планы – им были очень нужны очки после неожиданной ничьей с Уэльсом в первом туре.

Хорватия обыграла обидчиков Петракова и делит лидерство с Уэльсом, очередное поражение Беларуси: Евро-2024, отбор

В конце концов, еще до перерыва Хорватия засветила на табло не изменившиеся до конца матча цифры. Матео Ковачич оформил дубль. Отметим вторую голевую атаку, где по меньшей мере половину гола создал Лука Модрич, который гениальным пасом в одно касание доставил мяч Пашаличу.