Венгрия сыграла вничью против Германии (1:1) в рамках третьего тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Германия до сих пор не смогла одержать победу в текущем розыгрыше Лиги наций, сведя все три матча к ничьим. Сегодня "Бундестим" даже уступала, но быстро отыгралась благодаря шедевру, организованному Шлоттербеком и Хофманом.

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В свою очередь, Венгрия на экваторе группового этапа идет второй в квартете – выше Англии и Германии. Правда, расстояние от первой до последней команды в таблице составляет всего три очка.