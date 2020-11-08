Байер и Боруссия М устроили настоящую феерию в матче 7 тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор встречи.

Соперники обменялись дублями Штиндля и Аларио до перерыва, однако во втором тайме инициативу захватил Байер. Бейли впервые вывел "аптекарей" вперед, а Баумгартлингер окончательно снял все вопросы о победителе.

Байер в сумасшедшем матче перестрелял Боруссию М – роскошный гол "ударом скорпиона" от соперника Шахтера

Боруссия еще успела провести третий мяч, который оказался главным украшением встречи. Лазаро невероятным "ударом скорпиона" поймал подачу с правого фланга и попал точно в девятку. 4:3 – Боруссия после уничтожения Шахтера проигрывает на внутренней арене.