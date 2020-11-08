Гениальный гол "ударом скорпиона" в видеообзоре перестрелки Байер – Боруссия М – 4:3
22:43 - Читати українською
Байер и Боруссия М устроили настоящую феерию в матче 7 тура Бундеслиги. Смотрите видеообзор встречи.
завершено
27’ Лукас Аларио
41’ Лукас Аларио
68’ Леон Бейли
Ларс Штиндль 18’
Ларс Штиндль 31’
Валентино Лазаро 90+4’
18’ Ларс Штиндль
27’ Лукас Аларио
31’ Ларс Штиндль
41’ Лукас Аларио
68’ Леон Бейли
90+4’ Валентино Лазаро
Соперники обменялись дублями Штиндля и Аларио до перерыва, однако во втором тайме инициативу захватил Байер. Бейли впервые вывел "аптекарей" вперед, а Баумгартлингер окончательно снял все вопросы о победителе.
Байер в сумасшедшем матче перестрелял Боруссию М – роскошный гол "ударом скорпиона" от соперника Шахтера
Боруссия еще успела провести третий мяч, который оказался главным украшением встречи. Лазаро невероятным "ударом скорпиона" поймал подачу с правого фланга и попал точно в девятку. 4:3 – Боруссия после уничтожения Шахтера проигрывает на внутренней арене.
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